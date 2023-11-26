Агент вингера «Васко да Гамы» высказался о возможном переходе в «Зенит»

Дата публикации: 26-11-2023

Карлос Лейте, работающий с Габриэлом Пека из «Васко да Гамы», прокомментировал информацию о возможном трансфере 22-летнего вингера в «Зенит».



«У нас не было переговоров с «Зенитом» по Пека», - публикует слова агента ресурс «РБ Спорт».



Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Палмейрас», который рассматривает его в качестве сменщика Артура, который также находится на карандаше у скаутов «сине-бело-голубых».



Срок действия контракта Пека с «Васко да Гамой» действует до конца 2027 года. В текущем сезоне на счету вингера 46 встреч за бразильскую команду (14 забитых мячей, 5 результативных пасов).



Ориентировочная стоимость Пека равняется 3 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).