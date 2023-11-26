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Ансу Фати снова получил травму – экс-главная надежда «Барселоны» рискует пропустить длительный срок

Дата публикации: 26-11-2023

Матч 13 тура АПЛ «Ноттингем Форест» - «Брайтон» (2:3) сложился для Ансу Фати очень неудачно. Вингер вышел в стартовом составе, но быстро получил травму и сразу же попросил замену. Уже на 21-й минуте Ансу Фати покинул поле.

Насколько серьезная травма игрока сборной Испании, пока неизвестно. Впрочем, есть опасения, что 21-летний Фати рискует оказаться в лазарете на длительное время, ведь для него это далеко не первое повреждение. Об этом сообщает Sport.es.

Как указывает издание, Ансу «получил травму в свой лучший момент в Брайтоне. Худшего времени не могло быть. Вот такой жестокий футбол».

Напомним, Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны» без опции выкупа. За команду Роберто Де Дзерби вингер сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал один ассист.

Ранее Фати считался главным талантом «Барселоны», но получил серьезную травму, после которой до сих пор не может вернуться в прежнюю форму.

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