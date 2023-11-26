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Зинченко вошел в топ-5 лучших левых защитников мира

Дата публикации: 26-11-2023

Игрок «Арсенала» и сборной Украины оказался среди лучших футболистов мира. Отличная форма Александра Зинченко не осталась без внимания.

Издание «Four Four Two» составило рейтинг лучших левых защитников мира по состоянию на данный момент. В него попал и 26-летний украинец, занявший 4 позицию.

«Микель Артета, казалось, пригласил Зинченко в «Арсенал» на позицию полузащитника. Но Александр проявил себя на позиции левого защитника, когда «канониры» навязали «Манчестер Сити» борьбу за титул Премьер-лиги 2022/23.

Подбирая мяч из глубины и смещаясь в центральную зону, украинская звезда способен диктовать игру с помощью прекрасного точного паса, обеспечивая в то же время прочную базу, с которой «Арсенал» может защищаться.

Фантастически последовательный игрок, Зинченко разрывает линии своими пасами», - описали игру универсала сборной Украины.

Третью строчку в рейтинге издание отдало Эндрю Робертсону («Ливерпуль»). Еще на ступень выше расположился Тео Эрнандес из «Милана», а первое место досталось Альфонсо Дэвису из мюнхенской «Баварии».

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