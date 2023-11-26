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«Челси», «Ливерпуль» и «Ман Сити» переманивают вундеркинда «Милана»

Дата публикации: 26-11-2023

15-летний дебютант «Милана» Франческо Камарда привлек внимание английских грандов и может покинуть итальянский клуб за символическую компенсацию.

В субботу, 25 ноября, центрфорвард впервые сыграл за «Милан» и стал самым молодым футболистом в истории Серии А. На юниорском уровне он забил более 480 голов, а теперь получил шанс и в первой команде.

Впрочем, «россонери» рискуют потерять своего главного таланта. На юного бомбардира претендуют английские топ-клубы – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», сообщает «90min».

«Милан» уже пообещал Камарде центральную роль в будущем проекте, но пока от итальянцев ничего не зависит. Дело в том, что до марта, когда ему исполнится 16 лет, футболист не имеет права подписывать профессиональный контракт. Ситуацией настроены воспользоваться английские клубы, что очень беспокоит боссов «Милана».

«Ливерпуль», «Сити» и «Челси» уже общались с семьей Камарды, пытаясь убедить переехать в Англию. Пока игрок и его семья живут в Милане.

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