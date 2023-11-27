Бьелица возглавил «Унион», несмотря на слухи о назначении Рауля

Дата публикации: 27-11-2023

В «Унионе» сообщили о назначении Ненада Бьелицы новым тренером команды. Ранее специалист работал с турецким «Трабзонспором».



«В лице Бьелицы клуб получил опытного наставника, успешно работавшего в различных странах. Он четко понимает, как будет управлять командой, и какой футбол она будет показывать. Мы готовы доверить ему задачу вывести клуб на новый уровень», - публикует заявление Дирка Зинглера (президента «Униона») пресс-служба немецкой команды.



Сам Бьелица так отреагировал на свое назначение: «Унион» – клуб с хорошим управлением, выступающий в топовой европейской лиге. Моя цель – преодолеть с командой трудный этап и снова показать ее сильные качества».



Ранее сообщалось, что «Унион» может возглавить Рауль, но испанец предпочел остаться в системе «Реала».