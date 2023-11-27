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Де Брейне рассказал, когда он вернется в строй после травмы

Дата публикации: 27-11-2023

Кевин Де Брейне назвал примерный срок восстановления после повреждения, полученного им в начале этого сезона.

«Если все пойдет хорошо, то, скорее всего, я вновь смогу сыграть почти сразу после Нового года», - цитирует бельгийца ресурс «City Xtra».

Полузащитник находится в лазарете «Ман Сити» с августа. Травму Де Брейне получил в поединке против «Бернли», в котором «горожане» уверенно победили (3:0). Тогда сообщалось, что на поле бельгиец сможет выйти лишь через 3-4 месяца.

Трудовые отношения полузащитника с командой Пепа Гвардиолы действуют до середины 2025 года. В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста всего 2 встречи за «горожан» (1 результативная передача).

Transfermarkt.de оценивает Де Брейне в 70 млн евро.

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