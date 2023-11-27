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Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси спустя 19 лет

Дата публикации: 27-11-2023

В 29-м туре белорусского чемпионата определился обладатель золотых медалей. Им стало «Динамо» из Минска. Клуб, возглавляемый Вадимом Скрипченко, гостил у бобруйской «Белшины». «Динамо» показало отличную игру. «Бело-синим» удалось разгромить соперника со счетом 4:0.

Победа позволила подопечным Скрипченко досрочно стать чемпионами страны. В прошлый раз минский клуб выигрывал чемпионство 19 лет назад. «Динамо» удалось завоевать золотые медали чемпионата в 8 раз.

Примечательно, что в составе минчан выступает Даниил Зорин, принадлежащий «Спартаку». В активе 19-летнего хавбека 7 голов и 2 ассиста в 10 играх. Отметился забитым мячом Зорин и в чемпионской для «Динамо» встрече с «Белшиной».

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