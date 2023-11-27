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«Ливерпуль» хочет подписать звездного футболиста в январе

Дата публикации: 27-11-2023

По данным Экрема Конура, «Ливерпуль» в январе может пополниться звездным футболистом. Инсайдер утверждает, что «мерсисайдцы» собираются подписать Лероя Сане, принадлежащего «Баварии».

Вингер хорошо знаком с АПЛ. Несколько сезонов Сане защищал цвета «Манчестер Сити», после чего перешел в «Баварию», которая выкупила права на него за 49 000 000 евро.

С мюнхенской командой 27-летний Лерой связан контрактом до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что футболист не торопится продлевать соглашение с «красными».

В сезоне 2023/2024 Сане появлялся на поле в 12 встречах Бундеслиги, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами.

Ориентировочный ценник на вингера составляет 75 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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