«Ливерпуль» хочет подписать звездного футболиста в январе

Дата публикации: 27-11-2023

По данным Экрема Конура, «Ливерпуль» в январе может пополниться звездным футболистом. Инсайдер утверждает, что «мерсисайдцы» собираются подписать Лероя Сане, принадлежащего «Баварии».



Вингер хорошо знаком с АПЛ. Несколько сезонов Сане защищал цвета «Манчестер Сити», после чего перешел в «Баварию», которая выкупила права на него за 49 000 000 евро.



С мюнхенской командой 27-летний Лерой связан контрактом до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что футболист не торопится продлевать соглашение с «красными».



В сезоне 2023/2024 Сане появлялся на поле в 12 встречах Бундеслиги, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами.



Ориентировочный ценник на вингера составляет 75 млн евро (согласно «Transfermarkt»).