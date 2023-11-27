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Ремсдейл может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ

Дата публикации: 27-11-2023

Аарон Ремсдейл может уйти из «Арсенала». В лондонской команде он является лишь вторым вратарем, потому может сменить команду в ближайшее время.

«Daily Star» утверждает, что Ремсдейлом интересуется «Вулверхэмптон». Руководство «волков» рассматривает вариант с арендой голкипера в январе. В соглашении клуб хочет предусмотреть возможность выкупа игрока.

«Арсенал» подписал Ремсдейла в 2021 году, выкупив его контракт у «Шеффилда» за 28 млн евро. В нынешнем сезоне в активе 25-летнего стража ворот 8 встреч за «пушкарей» (3 «сухих» встречи).

Трудовой договор вратаря с лондонцами действует до июня 2026 года и включает опцию пролонгации еще на 1 сезон.

Рыночная стоимость Ремсдейла составляет 32 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).

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