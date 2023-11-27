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Раскрыта возможная зарплата Веры в «Локомотиве»

Дата публикации: 27-11-2023

«Metaratings» пишет, что карьера Лукаса Веры, принадлежащего «Оренбургу», скорее всего, продолжится в «Локомотиве». Переход хавбека может состояться уже в январе.

Сообщается, что «железнодорожники» предлагают аргентинцу 5,5 млн рублей в месяце. В «Оренбурге» футболист ежемесячно получает 2,5 млн рублей в месяц.

Ранее СМИ писали, что переход Веры обойдется «Локомотиву» в 3 миллиона евро.

Состав оренбургской команды аргентинец пополнил в 2022 году, перебравшись из «Лануса». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро.

Контракт Веры с «сине-белыми» истекает следующим летом. В сезоне 2023/2024 он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 играх.

Transfermarkt.de оценивает 26-летнего полузащитника в € 3 млн.

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