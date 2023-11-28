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В «Динамо» сообщили, что близки к продлению контракта с Тюкавиным

Дата публикации: 28-11-2023

Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» почти договорилось о продлении сотрудничества с Константином Тюкавиным.

«Мы продолжаем разговаривать с Тюкавиным об увеличении длительности контракта. У нас идет диалог, мы близки. Как все завершится, и мы договоримся, то, объявим об этом», - публикует заявление гендиректора «Динамо» ресурс «ТАСС».

Тюкавин обучался футболу в структуре «Динамо». В первой команде «бело-голубых» форвард дебютировал в 2021 году. Действующее соглашение с 21-летним игроком рассчитано до середины 2025 года. В этом сезоне в активе Тюкавина 20 встреч за «Динамо» (8 забитых мячей, 5 результативных пасов).

Ориентировочная стоимость нападающего равняется 8 млн евро («Transfermarkt»).

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