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Спортдир «Баварии» заявил о готовности клуба продлить контракт с Ульрайхом

Дата публикации: 28-11-2023

Кристоф Фройнд, занимающий должность спортивного директора «Баварии», прокомментировал информацию о будущем Свена Ульрайха в команде.

«Мне кажется, что о пролонгации соглашения с Ульрайхом мы объявим в скором времени. Не исключаю, что в ближайшие дни или недели», - публикует высказывание Фройнда в соцсети «Х» (бывший «Твиттер») Фабрицио Романо, указывая в качестве источника информации «DAZN».

Ульрайх находится в системе «Баварии» с 2015 года. Его контракт с «красными» истекает ближайшим летом. В сезоне 2023/2024 Ульрайх защищал ворота «Баварии» в 12 встречах (3 матча без пропущенных мячей).

Ориентировочная стоимость 35-летнего голкипера равняется 0,7 млн евро («Transfermarkt»).

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