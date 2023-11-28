«Реал» не планирует подписывать Икарди. В клубе ждут приезда Эндрика

Дата публикации: 28-11-2023

«Реал» не планирует выкупать права на Мауро Икарди в январе. Такую информацию в своем аккаунте в соцсети «Х» разместил известный журналист Фабрицио Романо.



Инсайдер подчеркнул, что мадридцам импонирует игра Икарди в нынешнем сезоне, но в клубе не рассматривают вариант с его трансфером. В «Реале» рассчитывают на Эндрика, которого «сливочные» ранее приобрели у «Палмейраса». К испанскому гранду он должен присоединиться ближайшим летом.



С начала сезона 2023/2024 Икарди отметился 16 забитыми мячами и 5 результативными пасами в 21 встрече за «Галатасарай». Соглашение аргентинца с турецкой командой действует до середины 2026 года. Transfermarkt.de оценивает форварда в 20 млн евро.



Ранее представитель Икарди заявил, что он контактировал с «Реалом».