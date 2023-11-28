«Астон Вилла» не планирует продавать Дугласа Луиса в «Арсенал»

Дата публикации: 28-11-2023

Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу», рассказал о возможном трансфере Дугласа Луиса, которого в своих рядах хочет видеть «Арсенал».



«Дуглас отлично смотрится и показывает удивительную самоотдачу. Я надеюсь, он не уйдет из команды. Очень рад работать с этим футболистом. Естественно, мы бы хотели сохранить его в команде. Мне кажется, ему нравится в «Астон Вилле», - приводит заявление наставника бирмингемской команды в соцсети «Х» Фабрицио Романо.



Трудовые отношения Луиса с «Астон Виллой» рассчитаны до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 20 игр во всех соревнованиях (6 забитых мячей, 3 ассиста).



Рыночный ценник на 25-летнего полузащитника составляет 55 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).