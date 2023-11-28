«Боруссия» и «Бавария» поспорят за игрока сборной Турции

Дата публикации: 28-11-2023

В январе Ферди Кадиоглу может перебраться в Бундеслигу.



По данным «Bild», в услугах крайнего защитника «Фенербахче» заинтересована «Боруссия» из Дортмунда. Среди других претендентов на турецкого футболиста значится «Бавария». В «Фенербахче» готовы продать своего подопечного, но хотят получить за него не меньше 30 млн евро.



Стамбульцы выкупили контракт Кадиоглу у «Неймегена», воспитанником которого он является. Трансфер обошелся «жёлтым канарейкам» в 1,4 млн евро.



В текущем сезоне в активе 24-летнего игрока обороны 19 матчей за «Фенербахче» (1 гол, 3 результативные передачи). Контракт Кадиоглу с клубом истекает в июне 2026 года.



Рыночная стоимость фулбека составляет € 17 млн («Transfermarkt»).