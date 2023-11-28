Хави выбрал новичка для «Барселоны»

Дата публикации: 28-11-2023

Гави, получивший серьезное повреждение в сборной, заставил «Барселону» задуматься о трансферных целях на январь.



Как пишет «TodoFichajes», Хави, возглавляющий каталонцев, уже определился с футболистом, которого он хотел бы подписать. Речь идет о Тьяго Алькантаре. Примечательно, что нынешний наставник «сине-гранатовых» когда-то выступал вместе с ним за «Барселону».



Деку (спортивный директор «сине-гранатовых») и Жоан Лапорта (президент каталонцев) дали добро на трансфер полузащитника.



Алькантара является воспитанником «Барселоны». Сейчас он выступает за «Ливерпуль», с которым связан трудовым договором до конца сезона.



Трансфер Алькантары может обойтись «блаугранас» в 5-7 млн евро, включая бонусные выплаты.