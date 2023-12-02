Источник: Контракт Промеса со «Спартаком» продлился автоматически. Зарплата – 3,5 млн евро

Дата публикации: 02-12-2023

Соглашение между «Спартаком» и Квинси Промесом автоматически пролонгировалось до июня 2025 года, поскольку форвард сыграл за московскую команду не меньше 60% официальных встреч этого сезона, выполнив тем самым соответствующие условия, предусмотренные действующим контрактом. Информацию разместил ресурс «Metaratings».



Также сообщается, что размер зарплаты голландца останется на прежнем уровне – 3,5 млн евро за сезон. Промес сможет рассчитывать на дополнительные бонусы при достижении определенных показателей.



Квинси вернулся в «Спартак» зимой 2021 года. Всего за «красно-белых» голландец провел 233 игры, отметившись в них 113 голами и 59 ассистами. В составе столичного клуба Промес побеждал в РПЛ и Кубке России.