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Источник: Контракт Промеса со «Спартаком» продлился автоматически. Зарплата – 3,5 млн евро

Дата публикации: 02-12-2023

Соглашение между «Спартаком» и Квинси Промесом автоматически пролонгировалось до июня 2025 года, поскольку форвард сыграл за московскую команду не меньше 60% официальных встреч этого сезона, выполнив тем самым соответствующие условия, предусмотренные действующим контрактом. Информацию разместил ресурс «Metaratings».

Также сообщается, что размер зарплаты голландца останется на прежнем уровне – 3,5 млн евро за сезон. Промес сможет рассчитывать на дополнительные бонусы при достижении определенных показателей.

Квинси вернулся в «Спартак» зимой 2021 года. Всего за «красно-белых» голландец провел 233 игры, отметившись в них 113 голами и 59 ассистами. В составе столичного клуба Промес побеждал в РПЛ и Кубке России.

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