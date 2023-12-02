К Алексею Миранчуку проявляют интерес два клуба Серии А

Дата публикации: 02-12-2023

В январе Алексей Миранчук может сменить команду. Хавбеком «Аталанты» интересуются сразу 2 клуба, представляющие Серию А. Соответствующая информация появилась в аккаунте соцсети «X» Грача Хачатряна.



Журналист также отметил, что боссы «Аталанты» согласны отпустить россиянина, который в сезоне 2023/2024 почти не получает игровой практики.



Состав команды из Бергамо Миранчук пополнил в 2020 году. Его трансфер обошелся клубу в 14,5 млн евро. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего полузащитника всего 7 матчей (216 минут игрового времени) в составе «черно-синих». Результативными действиями россиянин не отметился. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.



Минувший сезон Миранчук провел в аренде в «Торино».