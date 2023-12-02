«Барселона» готовит 40 млн евро на Фелиша, в «Атлетико» хотят больше

Дата публикации: 02-12-2023

«Барселона» планирует оформить полноценный трансфер Жоау Фелиша. Однако каталонцы не намерены платить за португальца солидную компенсацию. «TodoFichajes» утверждает, что «сине-гранатовые» готовы выделить на нападающего 40 000 000 евро.



«Атлетико», владеющий правами на Фелиша, рассчитывает получить за него куда большую сумму – 60-70 млн евро. Примечательно, что «матрасникам» переход португальца в июле 2019 года обошелся в 127,2 млн евро.



«Барселона» арендовала Фелиша в сентябре 2023 года. За каталонцев он сыграл в 16 встречах и отметился 4 забитыми мячами и 3 ассистами.



Рыночный ценник на форварда составляет 50 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



Контракт Фелиша с «Атлетико» действует до лета 2029 года.