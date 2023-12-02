«Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением Лукаку

Дата публикации: 02-12-2023

По информации ресурса «Voetbalkrant», следующим клубом Ромелу Лукаку, правами на которого владеет «Челси», может стать «Ньюкасл».



«Сороки» рассматривают вариант с трансфером 30-летнего форварда, который поможет создать глубину состава в линии нападения. В «Ньюкасле» бельгиец будет конкурировать с Каллумом Уилсоном и Александром Исаком.



Лукаку связан контрактом с «Челси» до середины 2026 года.



Нынешний сезон бельгиец проводит в аренде в «Роме». В 16 играх за римскую команду нападающий отличился 10 раз и отдал 1 результативную передачу.



Transfermarkt.de оценивает Лукаку в 40 млн евро.



«Ньюкасл» с 23 набранными очками по итогам 13 туров располагается на 7-й строчке в таблице АПЛ.