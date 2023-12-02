«Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным

Дата публикации: 02-12-2023

«Динамо» продлило сотрудничество с Константином Тюкавиным, сообщается на сайте клуба. Срок действия нового трудового договора с нападающим ограничен 2028 годом.



Прежний контракт с Тюкавиным истекал ближайшим летом и включал опцию пролонгации еще на сезон при достижении футболистом определенного количества минут игрового времени.



Ранее «СЭ» писал, что в новом соглашении с 21-летним форвардом не будет прописано условие по выкупу для российских команд.



Тюкавин обучался футболу в системе «Динамо». За первую команду он дебютировал в 2021 году. В текущем сезоне на счету Константина 8 забитых мячей и 5 голевых пасов в 21 встрече за «бело-голубых».



Ориентировочная стоимость Тюкавина – 8 млн евро (согласно «Transfermarkt»).