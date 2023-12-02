23:09 ()
Свернуть список

«Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным

Дата публикации: 02-12-2023

«Динамо» продлило сотрудничество с Константином Тюкавиным, сообщается на сайте клуба. Срок действия нового трудового договора с нападающим ограничен 2028 годом.

Прежний контракт с Тюкавиным истекал ближайшим летом и включал опцию пролонгации еще на сезон при достижении футболистом определенного количества минут игрового времени.

Ранее «СЭ» писал, что в новом соглашении с 21-летним форвардом не будет прописано условие по выкупу для российских команд.

Тюкавин обучался футболу в системе «Динамо». За первую команду он дебютировал в 2021 году. В текущем сезоне на счету Константина 8 забитых мячей и 5 голевых пасов в 21 встрече за «бело-голубых».

Ориентировочная стоимость Тюкавина – 8 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close