«Эвертон» оспорил решение о снятии 10 очков в АПЛ

Дата публикации: 02-12-2023

«Эвертон» будет оспаривать решение, касающееся снятия с клуба 10 очков. В пресс-службе «ирисок» сообщили, что соответствующая апелляция уже направлена. Ее рассмотрят в апелляционном совете.



Ранее с «Эвертона» сняли 10 очков из-за несоблюдения требований финансового фэйр-плей. Финансовые потери клуба из Ливерпуля составили 304 млн фунтов, что существенно превысило предельно возможный уровень в 105 млн фунтов, установленный в АПЛ.



После снятия 10 очков «Эвертон» опустился на предпоследнюю строчку таблицы лиги. После 13 туров «ириски» имеют в своем активе 4 очка. Столько же очков набрал и «Бернли», располагающийся на последнем месте.



В ближайшем туре «Эвертону» предстоит сыграть с «Ноттингем Форест».