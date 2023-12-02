В «Баварии» нашли звездную замену Нойеру

Дата публикации: 02-12-2023

«Бавария» следит за французским голкипером «Милана» Майком Меньяном, о чем утверждает известный журналист Флориан Плеттенберг.



Сообщается, что в клубе довольны продлением контракта с Мануэлем Нойером до лета 2025 года. Но мюнхенцы также оценивают ситуацию стратегически и готовятся к потенциальному завершению карьеры легенды клуба.



«Бавария» занимается составлением списка интересов на перспективу, французский голкипер входит в этот перечень.



28-летний Меньян имеет контракт с «Миланом» до лета 2026 года. В нынешнем сезоне француз провел 15 матчей за «россонери» во всех турнирах. Голкипер пропустил в них 19 голов и шесть раз отыграл «на ноль».



«Бавария» занимает второе место в Бундеслиге. Матч «красных» с «Унионом», который должен был пройти в субботу, отменен из-за снегопада. В следующем туре команда Томаса Тухеля сыграет с «Айнтрахтом» 9 декабря.