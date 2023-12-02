«Лион» ведет переговоры с экс-тренером «Ренна» Женезио

Дата публикации: 02-12-2023

«Лион» заинтересован в сотрудничестве с бывшим наставником «Ренна» Бруно Женезио. 57-летний специалист покинул «красно-чёрных» в середине ноября, как сообщалось – «по личным причинам».



Стоит отметить, что до «Ренна», Женезио работал ассистентом, а с 2015 по 2019 годы – главным тренером «Лиона».



30-го ноября «ткачи» объявили о расторжении контракта с Фабио Гроссо. Временно исполняющим обязанности коуча назначен Пьер Саж, являющийся директором молодежной академии клуба.



«Лион» замыкает турнирную таблицу Лиги 1, набрав 7 очков в 12 матчах. Следующий матч команда проведет на выезде против «Ланса» 2 декабря.



Источник – журналист Николо Скира.