23:09 ()
Свернуть список

«Лион» ведет переговоры с экс-тренером «Ренна» Женезио

Дата публикации: 02-12-2023

«Лион» заинтересован в сотрудничестве с бывшим наставником «Ренна» Бруно Женезио. 57-летний специалист покинул «красно-чёрных» в середине ноября, как сообщалось – «по личным причинам».

Стоит отметить, что до «Ренна», Женезио работал ассистентом, а с 2015 по 2019 годы – главным тренером «Лиона».

30-го ноября «ткачи» объявили о расторжении контракта с Фабио Гроссо. Временно исполняющим обязанности коуча назначен Пьер Саж, являющийся директором молодежной академии клуба.

«Лион» замыкает турнирную таблицу Лиги 1, набрав 7 очков в 12 матчах. Следующий матч команда проведет на выезде против «Ланса» 2 декабря.

Источник – журналист Николо Скира.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close