«Реал» предпримет последнюю попытку, чтобы договориться с Мбаппе

Дата публикации: 02-12-2023

«Реал» сделает окончательное предложение контракта нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе в начале 2024 года. Об этом сообщает испанское издание «Relevo».



«Бланкос» по-прежнему хотят подписать французского форварда летом в статусе свободного агента. С января мадридцы получат право вести с ним переговоры.



При этом, «Реал» не намерен затягивать процесс и идти на большие уступки игроку. В клубе довольны нынешней ситуацией в атакующей линии и перспективными подписаниями. Мбаппе по-прежнему является желаемым трансфером, но с разумными финансовыми условиями.



В сезоне 2023/24 в активе звездного футболиста 17 матчей за «Пари Сен-Женрмен» во всех турнирах, в которых он стал автором 17 голов и 2 ассистов.