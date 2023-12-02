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«Манчестер Юнайтед» за копейки может «украсть» второго бомбардира Бундеслиги

Дата публикации: 02-12-2023

У «Манчестер Юнайтед» есть бюджетный вариант для закрытия позиции центрального нападающего. «Красные дьяволы» обратили внимание на 27-летнего Серу Гирасси из Штутгарта, сообщает «The Guardian».

Позиция нападающего стала едва ли не главной проблемой Эрика Тен Хага в нынешней кампании. Адаптация 75-миллионного Хейлунда в АПЛ складывается тяжело, а Марсьяль уже давно не считается игроком топ-уровня. В то же время Гирасси проводит просто ураганный сезон в Бундеслиге – 15 голов в 10 матчах, больше забил только Кейн.

«Штутгарт» во время летнего выкупа гвинейца у «Ренна» опрометчиво прописал скромную клаусулу в 18 млн евро («Transfermarkt» оценивает Серу в 40 млн). Руководство «МЮ» с легкостью заплатит такую сумму и уже наводит контакты с агентами игрока по зимнему трансферу. Правда, «красные дьяволы» будут далеко не единственными претендентами на сенсационного бомбардира. Сам Гирасси признавался, что хочет попробовать силы в АПЛ.

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