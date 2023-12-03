В «Наполи» сообщили, что могут продать Осимхена

Дата публикации: 03-12-2023

Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи», рассказал, собирается ли клуб продлевать договор с Виктором Осимхеном.



«Пролонгация сотрудничества с Осимхеном? Мы на стадии продления соглашения с футболистом. Мы обозначили свои условия Виктору и агентам, работающим с ним, еще летом. Клуб не отзывал предложение, несмотря на то, что Осимхен передумал заключать новое соглашение. Решение за Виктором и его представителями. Мы намерены рассмотреть вариант с его трансфером в следующем году, если договориться по новому контракту не удастся», - цитирует президента клуба в соцсети «Х» Бен Джейкобс.



В сезоне 2023/2024 на счету Осимхена 12 встреч за неаполитанцев (6 голов, 2 ассиста). Его соглашение с «Наполи» истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает нигерийца в 120 млн евро.