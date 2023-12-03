«Пари НН» сделал предложение по трансферу игрока «Локо» Марадишвили

Дата публикации: 03-12-2023

Дмитрий Кондратов, председательствующий в совете директоров «Пари НН», сообщил, что нижегородцы направили «Локомотиву» предложение по Константину Марадишвили.



«Нам интересен Марадишвили. Запрос по нему отправлен в «Локомотив», - публикует заявление Кондратова ресурс «РИА Новости Спорт».



Ранее сообщалось, что нижегородцы предложили за Константина 60 млн рублей. В клубе в случае его подписания готовы отказаться от компенсации, которая полагается за Тимура Сулейманова, арендованного «Локомотивом» у «Пари НН».



Арендное соглашение Сулейманова обязывает «железнодорожников» выкупить права на футболиста за 60 000 000 рублей, если тому удастся оформить 7 голевых действий. Для активации данного условия форварду осталось 1 голевое действие.