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«ПСЖ» ведет переговоры по трансферу Москардо из «Коринтианса»

Дата публикации: 03-12-2023

«ПСЖ» рассчитывает оформить переход Габриэла Москардо. Парижане уже начали переговоры с «Коринтиансом», владеющим правами на хавбека. Информацию разместил в соцсети «Х» (бывший «Твиттер») Фабрицио Романо.

Инсайдер подчеркнул, что в переговорах между сторонами наступает решающая фаза. Кампос, являющийся директором парижан, находится в Бразилии. Сам Москардо готов к переезду в Париж. «Челси», также претендовавший на опорника, решил отказаться от борьбы за него.

Ранее ряд источников сообщали, что «аристократы» предлагали за бразильца 20 млн евро, но «Коринтианс» данная сумма не устроила. Клуб рассчитывает получить с трансфера Москардо не меньше € 25 млн. Интерес к игроку также проявляли «Арсенал», «Барселона» и «Ливерпуль».

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