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«МЮ» повесил ценник на ван де Бека

Дата публикации: 03-12-2023

«Ман Юнайтед» готов расстаться с Донни ван де Беком в январе. Сам хавбек ранее заявил о желании регулярно появляться не поле. Если это не получится в составе «манкунианцев», то он готов сменить команду.

Подробности возможной сделки опубликовал в соцсети Экрем Конур. Журналист рассказал, что «красные дьяволы» собираются получить за ван де Бека 15 млн фунтов (17,5 млн евро).

«Ван де Бек долго вкатывался в сезон из-за того, что продолжал набирать кондиции. Сейчас ему удалось вернуться, он отлично показывает себя на тренировках. Ради карьеры Донни должен выходить на поле, если нам не удастся дать ему такую возможность здесь, то ему следует найти ее в другом месте», - публикует слова Тен Хага, возглавляющего «МЮ», «Daily Mirror».

В текущем сезоне в активе ван де Бека всего 2 игры за английский клуб (21 минута).

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