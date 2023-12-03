В «Америке» высказались об интересе ЦСКА к Вальдесу

Дата публикации: 03-12-2023

Сантьяго Баньос, занимающий пост вице-президента «Америки», прокомментировал новости об интересе к Диего Вальдесу со стороны ЦСКА.



«На текущую дату у нас не было контактов с ЦСКА касательно Вальдеса», - цитирует Баньоса ресурс «Sport24».



Атакующий полузащитник связан трудовым договором с мексиканским клубом до конца декабря 2026 года. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 12 встреч в футболке «Америки» (7 забитых мячей, 2 голевые передачи).



Согласно информации, размещенной порталом Transfermarkt.de, рыночный ценник на чилийца составляет 6 млн евро.



В сборную Чили Вальдес вызывается с 2015 года. Всего за национальную команду он провел 26 игр (1 забитый мяч).