Невеш: «Ньюкасл»? Я хочу остаться в «Аль-Хиляле»

Дата публикации: 03-12-2023

Рубен Невеш ответил на вопрос о возможном трансфере в «Ньюкасл Юнайтед». Ранее ряд источников сообщили о том, что «сороки» заинтересованы в услугах опорника «Аль-Хиляля». В число претендентов на португальца также вошли «Ман Сити» и «Арсенал».



«Я не намерен становиться игроком «Ньюкасла». Я доволен текущим положением дел, я хотел бы продолжить выступать в Саудовской Аравии», - приводит слова Невеша ресурс «BBC Sport».



Игроком «Аль-Хиляля» Рубен стал летом 2022 года. «Вулверхэмптон», ранее владевший правами на 26-летнего футболиста, получил за его трансфер 55 млн евро.



С саудовской командой Невеш подписал 3-летний контракт. В этом сезоне на счету португальца 19 игр за «Аль-Хиляль», в которых он отличился 2 раза и сделал 3 ассиста.