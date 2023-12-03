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СМИ: «Вильярреал» попытается подписать Лунина в зимнее трансферное окно

Дата публикации: 03-12-2023

Слухи о возможном уходе голкипера Андрея Лунина из «Реала» ходят уже давно. Это и не удивительно – украинец получает мало игрового времени.

Издание «Okdiario» поделилось инсайдом, что за игроком наблюдает «Вильяреал». Добавляется, что «сливочные» не хотят отпускать Лунина посреди сезона, несмотря на то, что имеют в команде других звездных голкиперов, таких как Куртуа и Кепа.

Напомним, Лунин пополнил состав испанского гранда в 2018 году, перейдя из луганской «Зари». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах, заменяя травмированных коллег.

Портал «Transfermarkt» оценивает украинского кипера в 5 000 000 евро.

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