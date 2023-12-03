Защитник «Баварии» порвал «кресты» на тренировке

Дата публикации: 03-12-2023

Защитник Буна Сарр не поможет мюнхенской «Баварии» в ближайшие несколько месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.



31-летний игрок травмировался на тренировке. Как сообщает официальный сайт клуба, сенегалец уже перенес операцию и начинает свое восстановление.



Добавим, что Сарр перешел в «Баварию» из французского «Марселя» в октябре 2020 года за 8 млн евро. Правда, стать основным исполнителем в мюнхенской команде фулбеку до сих пор не удалось – за это время он провел всего 33 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.



Контракт Сарра с «красными» в силе до 30 июня 2024 года, а его рыночная стоимость составляет 2 млн евро.