«Барселона» получит мощное усиление зимой – приход долгожданного форварда официально подтвердили

Дата публикации: 03-12-2023

Пресс-служба «Атлетико Паранаэнсе» посредством соцсети «X» подтвердила, что матч против «Сантоса» (3 декабря) станет последним для Витора Роке за команду – центрфорвард зимой присоединится к «Барселоне».



«Сине-гранатовые» договорилась о трансфере бразильца еще летом 2023-го (сумма сделки – 40 млн евро), но он должен был пополнить обойму команды Хави перед началом сезона 2024/25. Ускорить переход нападающего помогла травма Гави – 18-летний Роке займет место травмированного хавбека в заявке.



Бразилец будет зарабатывать 80% от зарплаты Гави. Ожидается, что Роке станет единственным новичком каталонцев в грядущее трансферное окно.



Отметим, что в этом сезоне Витор Роке сыграл за «Атлетико Паранаэнсе» 44 поединка, в которых отметился 21 голом и 8 результативными передачами.