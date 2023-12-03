Президент «Баварии» Хайнер: как известно, нам интересен Пальинья

Дата публикации: 03-12-2023

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о потенциальных целях команды в зимнее трансферное окно.



«Мы находимся в хорошем экономическом положении и можем реагировать на ситуацию на рынке в январе. Всем известно, что нас интересовал Жоау Пальинья. Флориан Вирц очень хороший игрок, но я не буду это комментировать», - приводит слова функционера «Bild».



Ранее сообщалось, что Пальинья рассчитывает перейти в «Баварию» в январе. Мюнхенцы, однако, еще не приняли решение по трансферу опорника «Фулхэма» из-за потенциальной высокой стоимости игрока – около 65 миллионов евро. В клубе рассматривают также другие варианты усиления.



Пальинья выступает за «Фулхэм» с лета 2022 года. Английский клуб заплатил «Спортингу» за атакующего хавбека 21 000 000 евро. В текущей кампании 28-летний игрок сборной Португалии провел 12 матчей за «дачников» во всех турнирах, забив два гола.



Вирц сыграл 18 поединков за «Байер» во всех турнирах нынешнего сезона. На счету немца 6 голов и 10 ассистов.



Согласно порталу «Transfermarkt» рыночная стоимость Палиньи равняется € 55 млн, в то время как Вирц оценивается в 85 миллионов.