Дата публикации: 05-12-2023

Общее фото: Жюст Фонтен — рекордсмен по количеству голов на одном розыгрыша чемпионата мира (13 голов).

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира, на которых никто не ставил

1xBet надежный букмекер, рассказывает о лучших снайперах мундиалей, которые не считались фаворитами, но сумели удивить мир.

Шандор Кочиш, 1954, 11 голов

Подпись: Шандор Кочиш получил прозвище Золотая голова

На чемпионате мира в Швейцарии сборная Венгрии, за которую играл Кочиш, считалась безусловным фаворитом – на тот момент венгры были действующими Олимпийскими чемпионами (в те времена на Олимпиады еще не отправляли молодежные составы) и не проигрывали в официальных матчах с мая 1950 года. Однако главным претендентом на звание лучшего голеадора чемпионата считался другой футболист «Золотой команды» - капитан сборной Венгрии Ференц Пушкаш. Однако уже во второй игре чемпионата Пушкаш получил тяжелую травму после грязного фола защитника сборной ФРГ Вернером Либрихом и был вынужден пропустить две следующие игры. Главной надеждой Венгрии стал Кочиш - техничный, быстрый и великолепно игравший головой инсайд будапештского «Гонведа». Шандор не подвел: в пяти играх чемпионата он забил 11 голов (второй результат в истории мундиалей). Бразильцы, которым Кочиш забил два мяча в четвертьфинале, были настолько злы на него, что после финального свистка попытались избить Шандора прямо на поле В результате зрители, пришедшие на стадион «Ванкдорф», увидели самую грандиозную драку футболистов в истории чемпионатов мира, которая вошла в историю как «Бернское побоище».

Гжегож Лято, 1974, 7 голов

Подпись: Гжегож Лято занимает сотое место в списке лучших футболистов Европы XX века

Готовы поспорить, что вы никогда не слышали о футбольном клубе «Сталь» (Мелец), в котором Лято провел большую часть карьеры. Впрочем, о сборной Польши перед чемпионатом мира можно было сказать примерно то же самое – это был ее первый мундиаль после окончания Второй мировой! Однако в 1974 году «Белые орлы» стала настоящей сенсацией немецкого чемпионата и сумели занять третье место, выиграв решающий матч у Бразилии, в составе которой блистали Жаирзиньо и Роберто Ривелино. Одним из главных творцов этого успеха был Гжегож Лято, ставший лучшим снайпером чемпионата и национальным героем Польши. И хотя «Болек» не отличался выдающейся техникой, он компенсировал это высокой скоростью и впечатляющим голевым чутьем – 4 из 7 мячей Лято забил находясь во вратарской площадке (!) соперников.

Сальваторе Скилаччи, 1990, 6 голов

Подпись: Сальваторе Скилаччи - обладатель Золотого мяча чемпионата мира. На мундиале 1990 года он забил больше, чем Марадона.

Перед чемпионатом мира игравший за «Ювентус» Скилаччи не считался основным форвардом «Скуадры Адзурры» - к началу мундиаля он сыграл за сборную всего две игры, включая один матч за команду U21. Возможно, его тепловая карта так и осталась бы едва заметным пятнышком возле скамейки запасных, но в своей первой игре против Австрии итальянцы долго не могли открыть счет, зрители на «Стадио Олимпико» были в ярости, и тренер Адзельо Вичини решил рискнуть – на 75-й минуте он выпускает «Тото» вместо основного форварда Андреа Карневале. Три минуты спустя Скилаччи забил победный гол, и вся Италия вздохнула с облегчением. Ну а затем для Сальваторе началась минута славы – он отлично делал свою работу в каждой из следующих игр за исключением матча против США. Увы, Скилаччи имел обыкновение забивать не более одного мяча за игру и в полуфинале против Аргентины этого оказалось недостаточно – матч закончился со счетом 1:1, а на серию пенальти тренер выбрал других игроков (думаю, вся Италия до сих пор очень хочет узнать причину этого непостижимого решения). В итоге Аргентина победила, зато Скилаччи доверили пробить решающий пенальти в матче за третье место против Англии - до конца основного времени оставалось 4 минуты при счете 1:1. «Тото» не подвел, Италия победила со счетом 2:1 и выиграла «бронзу».

Давор Шукер, 1998, 6 голов

Подпись: Давор Шукер - лучший бомбардир в истории сборной Хорватии.

К лету 1998 году Европа хорошо знала о том, что Давор умеет играть в футбол: на тот момент он был футболистом «Реала» - суперклуба, выигравшего Лигу Чемпионов за 20 дней до начала чемпионата мира. Правда, в финальном матче 30-летний Шукер не был главным героем и вышел на поле только на 89-й минуте. К тому же сборная Хорватии приехала на свой первый чемпионат мира и поэтому от нее не ждали ничего сверхъестественного. И зря: хорваты заняли третье место, а изящный левша Шукер забил по голу в шести из семи игр.

Хамес Родригес, 2014, 6 голов

Подпись: Хамес Родригес получил приз Пушкаша за гол в ворота сборной Уругвая

Если бы за полгода до чемпионата мира кто-нибудь спросил бы у колумбийцев о том, кто может стать лучшим бомбардиром национальной сборной на мундиале, абсолютное большинство назвало бы форварда «Монако» Радамеля Фалькао. Этим надеждам не суждено было сбыться: в январе 2014 года Фалькао заработал разрыв крестообразных связок и в Бразилию не поехал. Вести колумбийцев к победам пришлось партнеру Радамеля по «Монако» Хамесу Родригесу - атакующему полузащитнику, который никогда не отличался высокой результативностью. И тут десятый номер «Лос Кафетерос» продемонстрировал, что может не только вести игру и отдавать ассисты, но и завершать атаки, причем в каждом матче. Примечательно, что голы Родригес забивал на любой вкус: дальним ударом, головой, с пенальти, из вратарской и посадив на пятую точку защитника сборной Японии после красивого финта.

Гарринча, 1962, 4 гола

Подпись: Гарринча - один из лучших правых крайних нападающих в истории футбола

После триумфа в Швеции в 1958, сборная Бразилии приехала защищать титул в Чили. В их составе было 9 чемпионов мира, и новый тренер - Айморе Морейру. Наставнику пришлось обходиться без участия Пеле, который травмировался уже во второй игре и в итоге тот чемпионат стал чемпионатом Гарринчи. Группу «Селесао» выиграли уверенно, но без особого блеска, а вот в плей-офф демонстрировали чемпионскую игру – благодаря результативности Вава и изобретательности нашего героя. В четвертьфинале с Англией «Радость народа» сделал дубль и отдал голевую Вава. В полуфинале с Чили Гарринча вновь набрал 2+1 (у Вава дубль). В итоге Бразилия выиграла свое второе золото ЧМ, обыграв Чехословакию, а Манэ стал не только лучшим игроком и бомбардиром турнира, но и тем Гарринчей, которого впоследствии назовут «Чарли Чаплином» мирового футбола и лучшим правым крайним нападающим в истории.

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