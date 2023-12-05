«Ньюкаслу» интересен игрок «Ювентуса», цена вопроса – 25 млн евро

Дата публикации: 05-12-2023

«Ньюкасл» проявляет интерес к Матиасу Суле, права на которого принадлежат «Ювентусу».



«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что «сороки» уже вступили в переговоры по трансферу вингера. Переход 20-летнего футболиста может обойтись английской команде в 25 млн евро.



В августе Суле отправился в аренду во «Фрозиноне». Даже если «Ньюкаслу» удастся договориться по его трансферу, то сезон 2023/2024 аргентинец доиграет в Италии. К «сорокам» он присоединится в летнее межсезонье.



За «Фрозиноне» Суле провел 13 встреч, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей.



Соглашение вингера с «бьянконери» истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость Суле равняется € 8 млн («Transfermarkt»).