Суарес в ближайшее время подпишет контракт с «Интер Майами»

Дата публикации: 05-12-2023

В скором времени может состояться переход Луиса Суареса в «Интер Майами». Фабрицио Романо написал в соцсети «Х» (бывший «Твиттер»), что уругваец может перебраться в американскую команду в статусе свободного агента.



Футболист и его агенты согласовывают условия будущего контракта с «Интер Майами», а сама сделка близка к завершению. О переходе клуб может объявить до конца недели. Суарес заключит с командой из США соглашение на 1 сезон с возможностью продления срока сотрудничества еще на год.



В начале 2023 года форвард перебрался в «Гремио». В 52 играх за «мушкетеров» 36-летний уругваец отметился 24 забитыми мячами и 17 ассистами. Трудовые отношения Суареса с бразильской командой истекают в декабре 2023 года. Контракт с футболистом продлен не будет.