«МЮ» объявит о сделке между Рэтклиффом и Глэйзерами в начале следующей недели

Дата публикации: 05-12-2023

Согласно информации, размещенной Марком Кляйнманом в соцсети «Х», на следующей неделе может быть объявлено о приобретении Джимом Рэтклиффом 25-процентного пакета акций «МЮ» у семьи Глэйзеров.



Ранее сообщалось, что покупка 25% акций «красных дьяволов» обойдется британскому миллиардеру в 1,3 млрд фунтов (порядка 1,4 млрд евро).



Также СМИ писали, что Рэтклифф намерен консультироваться по вопросам управления командой с Алексом Фергюсоном, ранее возглавлявшим «Юнайтед». Спортивным директором «манкунианцев» может стать Рикки Массара, Ли Конгертон, работающий в «Аталанте», Паоло Мальдини или Андреа Берта из «Атлетико».



По итогам 14 туров подопечные Эрика тен Хага располагаются на 7-й строчке в АПЛ, имея в своем активе 24 набранных очка.