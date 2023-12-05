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«МЮ» объявит о сделке между Рэтклиффом и Глэйзерами в начале следующей недели

Дата публикации: 05-12-2023

Согласно информации, размещенной Марком Кляйнманом в соцсети «Х», на следующей неделе может быть объявлено о приобретении Джимом Рэтклиффом 25-процентного пакета акций «МЮ» у семьи Глэйзеров.

Ранее сообщалось, что покупка 25% акций «красных дьяволов» обойдется британскому миллиардеру в 1,3 млрд фунтов (порядка 1,4 млрд евро).

Также СМИ писали, что Рэтклифф намерен консультироваться по вопросам управления командой с Алексом Фергюсоном, ранее возглавлявшим «Юнайтед». Спортивным директором «манкунианцев» может стать Рикки Массара, Ли Конгертон, работающий в «Аталанте», Паоло Мальдини или Андреа Берта из «Атлетико».

По итогам 14 туров подопечные Эрика тен Хага располагаются на 7-й строчке в АПЛ, имея в своем активе 24 набранных очка.

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