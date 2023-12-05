Защитник «Реала» не сыграет до конца года

Дата публикации: 05-12-2023

У Дани Карвахаля диагностировали повреждение камбаловидной мышцы на левой ноге. Информация появилась на сайте «Реале».



Неприятный инцидент случился в игре 15-го тура Ла Лиги, где «сливочным» противостояла «Гранада». Защитника пришлось заменить после 1-го тайма. Сама встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:0.



О подробностях повреждения написал в соцсети «X» Хосе Луис Санчес. Журналист ресурса «Chiringuito TV» отметил, что в этом году Карвахаль уже не сыграет. При этом защитник должен восстановиться к встречам Суперкубка Испании, запланированным на 10-14 января.



С «Реалом» Карвахаль связан трудовыми отношениями до июня 2025 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей за «галактикос» (2 забитых мяча, 2 ассиста).