Де Хеа может вернуться в АПЛ

Дата публикации: 05-12-2023

Следующим клубом Давида де Хеа может стать «Ньюкасл». В составе «сорок» испанца рассматривают как замену Нику Поупу, который травмировал плечо и выбыл на срок до 5 месяцев. Информацию опубликовало издание «Daily Mail».



Сообщается, что де Хеа входит в число кандидатов, рассматриваемых «Ньюкаслом». Переход может состояться, если вратарь согласится снизить требования по зарплате.



С июля 2023 года 33-летний страж ворот остается без клуба. Ранее он выступал в составе «МЮ», но сторонам не удалось договориться по условиям нового контракта, в результате чего Давид стал свободным агентом.



В минувшем сезоне де Хеа провел за «манкунианцев» 58 игр (25 матчей без пропущенных мячей).