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«Коринтианс» собирается выкупить у «Шахтера» Майкона на полноценной основе

Дата публикации: 05-12-2023

«Коринтианс» намерен начать переговоры с «Шахтером» по поводу полноценного трансфера полузащитника Майкона. Бразилец сейчас играет за «тимау» на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря и не предусматривает опции выкупа.

О позиции бразильского клуба рассказал агент игрока Марсело Войнович.

«Мы начали разговор с «Коринтиансом», и есть заинтересованность обеих сторон, чтобы футболист остался, но нам нужно дождаться официального предложения от клуба.

Мы ждем окончания сезона и открытия трансферного окна», - заявил агент в комментарии «ESPN».

Напомним, что контракт Майкона с «горняками» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Оценочная стоимость 26-летенего футболиста на «Transfermarkt» составляет 5 миллионов евро.

В Серии А в нынешнем сезоне хавбек сыграл 32 матча, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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