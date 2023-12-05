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«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда

Дата публикации: 05-12-2023

Сразу 2 английских гранда интересуются Луи Опенда, принадлежащим «Лейпцигу». Журналист Саша Тавольери утверждает, что центрфорварда хотят заполучить «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Футболист сборной Бельгии перебрался в немецкую команду летом 2023 года из «Ланса». Сумма трансфера составила 38,5 млн евро.

В «РБ Лейпциг» Опенда проводит блестящий сезон. В 21 встречах за «быков» он отметился 14 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Трудовой договор нападающего с клубом в силе до середины 2028 года. Рыночная стоимость 23-летнего Луи составляет 38 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).

В сборной Бельгии Опенда дебютировал в 2022 году. За национальную команду он провел 14 встреч (2 гола).

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