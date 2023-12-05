Тер Штеген может перенести операцию на спине

Дата публикации: 05-12-2023

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает пребывать вне доступности наставника «блаугранас» Хави.



Во время международной паузы немец получил повреждение спины. Консервативное лечение не принесло ожидаемого результата, поэтому в стане каталонцев рассматривают вариант с хирургическим вмешательством.



Существует вариант, при котором Марк-Андре продолжит восстановление без операции и получит паузу в несколько недель. Однако при этом остается риск рецидива. Если же тер Штеген согласится на операцию, то он гарантированно пропустит более шести недель.



Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В конце лета он продлил контракт с клубом до 2028 года.



На счету 31-летнего стража ворот в текущем сезоне 17 игр во всех турнирах. Немец пропустил 15 голов, а восемь матчей провел «на ноль».



Источник – «Diario AS».