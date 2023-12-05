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Мячи на Евро-2024 будут фиксировать игру рукой

Дата публикации: 05-12-2023

Новейшие технологии помогут арбитрам более качественно выполнять свою работу.

Организаторы будут использовать высокотехнологичные мячи во время Евро-2024 года. Об этом сообщает издание «The Times».

Чип, который встроен в модель «Adidas FUSSBALLLIEBE», будет способствовать принятию точных судейских решений по игре рукой и положении вне игры. Это будет работать вместе с отслеживанием частей тела, что позволит в реальном времени создавать трёхмерное изображение тела футболиста и определять место попадания мяча.

Также отмечается, что с помощью микрочипа будут фиксировать точное время удара по мячу. Арбитры, которые уже наблюдали за работой новой системы, сообщили, что точность поражает.

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