Мячи на Евро-2024 будут фиксировать игру рукой

Дата публикации: 05-12-2023

Новейшие технологии помогут арбитрам более качественно выполнять свою работу.



Организаторы будут использовать высокотехнологичные мячи во время Евро-2024 года. Об этом сообщает издание «The Times».



Чип, который встроен в модель «Adidas FUSSBALLLIEBE», будет способствовать принятию точных судейских решений по игре рукой и положении вне игры. Это будет работать вместе с отслеживанием частей тела, что позволит в реальном времени создавать трёхмерное изображение тела футболиста и определять место попадания мяча.



Также отмечается, что с помощью микрочипа будут фиксировать точное время удара по мячу. Арбитры, которые уже наблюдали за работой новой системы, сообщили, что точность поражает.