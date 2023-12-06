Левандовски может стать одноклубником Неймара

Дата публикации: 06-12-2023

«Mundo Deportivo» пишет, что в услугах Роберта Левандовски, принадлежащего «Барселоне», заинтересован «Аль-Хиляль», за который выступает Неймар.



Информацию о возможной продаже поляка по окончании сезона ранее опубликовали ряд источников. Минувшим летом Левандовски интересовались саудовские команды, но форвард остался в составе «сине-гранатовых».



В сезоне 2023/2024 на счету 35-летнего футболиста 17 встреч за каталонцев (8 забитых мячей, 4 ассиста).



Рыночный ценник на Левандовски составляет 30 млн евро («Transfermarkt»). Соглашение поляка с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года и имеет опцию пролонгации на 1 сезон.



Цвета «Аль-Хиляля», помимо Неймара, также защищают Малком, Ясин Боно, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали.