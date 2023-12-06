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Покупка Клаудиньо у «Зенита» стала одним из предвыборных обещаний в «Интернасьонале»

Дата публикации: 06-12-2023

Роберто Мело, значащийся в списке кандидатов в президенты «Интернасьонала», дал обещание оформить сразу три знаковых трансфера, если ему удастся занять данный пост на 3-летний срок.

«Revista Colorada» информирует, что среди целей, которые обозначил Мело, фигурирует и Клаудиньо, принадлежащий «Зениту». Сумма перехода оценивается в 15 млн евро. Переговоры по сделке предполагается вести от лица Делсира Сонды, владеющего компанией «DIS».

Выборы в президенты «Интернасьонала» пройдут 9-го декабря.

Контракт Клаудиньо с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2027 года. В сезоне 23/24 в активе 26-летнего полузащитника 4 забитых мяча и 4 ассиста в 24 играх за петербургскую команду.

Transfermarkt.de оценивает бразильца в 20 000 000 евро.

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