Покупка Клаудиньо у «Зенита» стала одним из предвыборных обещаний в «Интернасьонале»

Дата публикации: 06-12-2023

Роберто Мело, значащийся в списке кандидатов в президенты «Интернасьонала», дал обещание оформить сразу три знаковых трансфера, если ему удастся занять данный пост на 3-летний срок.



«Revista Colorada» информирует, что среди целей, которые обозначил Мело, фигурирует и Клаудиньо, принадлежащий «Зениту». Сумма перехода оценивается в 15 млн евро. Переговоры по сделке предполагается вести от лица Делсира Сонды, владеющего компанией «DIS».



Выборы в президенты «Интернасьонала» пройдут 9-го декабря.



Контракт Клаудиньо с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2027 года. В сезоне 23/24 в активе 26-летнего полузащитника 4 забитых мяча и 4 ассиста в 24 играх за петербургскую команду.



Transfermarkt.de оценивает бразильца в 20 000 000 евро.