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«Бавария» следит за некоторыми игроками «Жироны»

Дата публикации: 06-12-2023

Согласно информации, появившейся в аккаунте Флориана Плеттенберга в соцсети «Х», представители «Баварии» наблюдают за Арнау Мартинесом из «Жироны». Мюнхенцам интересны и другие футболисты испанской команды.

Сообщается, что в числе приоритетных целей «Баварии» Мартинес не значится. Однако мюнхенцы продолжают следить за его прогрессом.

«Жирона» стала настоящей сенсацией этого сезона в Ла Лиге. Клуб после 15 туров находится на второй строчке в таблице чемпионата, уступая «Реалу», идущему первым, лишь по дополнительным показателям.

Мартинес связан контрактом с «Жироной» до лета 2025 года. В этом сезоне он появлялся на поле в 10 матчах Ла Лиги (2 голевых паса).

Ориентировочная стоимость 20-летнего защитника – 15 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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