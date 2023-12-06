«Бавария» следит за некоторыми игроками «Жироны»

Дата публикации: 06-12-2023

Согласно информации, появившейся в аккаунте Флориана Плеттенберга в соцсети «Х», представители «Баварии» наблюдают за Арнау Мартинесом из «Жироны». Мюнхенцам интересны и другие футболисты испанской команды.



Сообщается, что в числе приоритетных целей «Баварии» Мартинес не значится. Однако мюнхенцы продолжают следить за его прогрессом.



«Жирона» стала настоящей сенсацией этого сезона в Ла Лиге. Клуб после 15 туров находится на второй строчке в таблице чемпионата, уступая «Реалу», идущему первым, лишь по дополнительным показателям.



Мартинес связан контрактом с «Жироной» до лета 2025 года. В этом сезоне он появлялся на поле в 10 матчах Ла Лиги (2 голевых паса).



Ориентировочная стоимость 20-летнего защитника – 15 млн евро (по версии «Transfermarkt»).