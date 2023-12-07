00:58 ()
Свернуть список

«Бавария» сообщила, что Сарагоса присоединится к клубу в июле 2024 года

Дата публикации: 07-12-2023

По завершении текущего сезона Брайан Сарагоса, защищающий цвета «Гранады», станет игроком «Баварии». Информация появилась на сайте мюнхенской команды. Соглашение вингера с «Баварией» будет рассчитано до лета 2029 года.

Ранее СМИ писали, что трансфер Сарагосы обойдется немецкому гранду в 15 млн евро.

Вингер обучался футболу в академии «Гранады». За основу испанской команды он дебютировал в 2022 году. В нынешнем сезоне на счету Сарагосы 14 встреч в футболке «Гранады», в которых ему удалось отличиться 5 раз и отдать 2 результативных паса.

Осенью 2023 года Сарагоса впервые сыграл за национальную сборную.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close